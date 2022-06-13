حبس «ديلر حشيش» دهس شابين بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الإثنين، بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بدهس شابين أثناء محاولته الهروب من الشرطة، وإصابة أحدهما بكسر في الحوض والآخر بقطع في قدمه اليسرى.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالإتجار في المخدرات باستخدام سيارته بشارع السباق.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع البلاغ وبعدما شاهدهم المتهم انطلق بسيارته بسرعة جنونية محاولاً الهروب من الشرطة، مما أدى إلى دهس شابين أثناء مرورهما بالشارع.

ونجح رجال المباحث في ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بهدف الاتجار.