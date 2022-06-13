بـ«مفك».. حبس ميكانيكي طعن زميله بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الإثنين، حبس ميكانيكي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن ميكانيكي بمفك في صدره، للخلاف على تصليح سيارة أحد الزبائن.

كان تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله ميكانيكيا مصابا بطعن بمفك في صدره، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المستشفى، لسماع أقوال المجني عليه، وبسؤاله تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكيا آخر، بسبب خلاف على تصليح سيارة مواطن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة أقوال المجني عليه، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.