الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

كان برضاها.. اعترافات متهم باغتصاب فتاة فى المرج

متهم
متهم
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أدلى عاطل متهم باغتصاب فتاة قاصر باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج، اليوم الإثنين، حيث أكد أن ما حدث كان بإرادة الفتاة ولم يكن كرهًا عنها.

وأضاف المتهم، أنه كانت هناك علاقة عاطفية بينه وبين الفتاة فذهبت إليه في شقته وعاشرها معاشرة الأزواج برضاها.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستمعت النيابة إلى أقوال الفتاة المجني عليها، والتي أكدت أنها كانت تعيش قصة حب مع المتهم ثم نجح في خداعها باسم الحب واغتصبها.

وأوضحت الفتاة، أن المتهم وعدها بالزواج عقب ارتكاب فعلته، إلا أنه تهرب منها بعد ذلك قائلة "عشمني وخلي بيا".

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتعدي أحد الشباب عليها في المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

عاطل اغتصاب فتاة قاصر المرج نيابة المرج اعترافات تفصيلية

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