الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية 2022

مبادرة أشبال مصر
مبادرة أشبال مصر الرقمية
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ما زال بحث طلاب مصر عن مبادرة أشبال مصر الرقمية مستمر مع فتح باب التقديم للمنحة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثاني الثانوى.

وتستهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية تنمية المهارات التكنولوجية لـ 3000 طالب من المتفوقين بكافة المدارس المصرية فى جميع المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية التقديم في مبادرة أشبال مصر الرقمية، وكل ما تريد معرفته عنها.

مبادرة أشبال مصر الرقمية 2022

تهدف مبادرة أشبال مصر الرقمية إعداد جيل متميز من النشء قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح مؤهلاً وقادرًا على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر ومُواكبة المستقبل.

وتمنح المبادرة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجانًا الدراسة العلمية والعملية للمتميزين من طلبة المدارس المصرية، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين، وتتيح مبادرة أشبال مصر الرقمية 75% من التدريب أونلاين، والـ25%  المتبقية منه فى مراكز التدريب بمختلف المحافظات.

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رابط الحصول على نتيجة أولى ثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

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«التعليم» تتيح رابط تحميل نتيجة الامتحان الإلكتروني لأولى وتانية ثانوي

 

التقديم مبادرة اشبال مصر الرقمية

خصصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقع رسمي مبادرة أشبال مصر الرقمية ويمكن لراغبي معرفة كافة تفاصيل المبادرة وكيفية التقديم ومعايير القبول، الدخول «من هنا »

وتشمل مبادرة أشبال مصر الرقمية عدة مراحل تبدأ  بتعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم مرحلة اختيار الملتحقين بالمنحة  تخصص محدد بين الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، مع تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل: فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة .

وتقدم مبادرة أشبال مصر الرقمية جوائز للمتفوقين فى نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى منح الناجحين شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

 

مزايا مبادرة اشبال مصر الرقمية 2022


تتضمن مبادرة اشبال مصر الرقمية العديد من المزايا والمهارات، حيث يتلقى الطلاب تدريبات على المهارات الشخصية والقيادية طوال فترة تنفيذ المبادرة من خلال التعرض لموضوعات تدريبة مختلفة مثل: مهارات التواصل والعرض، إدارة الوقت، بناء الفريق، الأخلاقيات والسلوكيات، مهارات التخطيط والقيادة، التفكير الإبداعي، التوعية البيئية، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال، العمل الحر.

مبادرة أشبال مصر الرقمية مزايا مبادرة اشبال مصر الرقمية التقديم مبادرة اشبال مصر الرقمية

رئيس التحرير

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