الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزارة الاتصالات تطلق الملتقى الأول لتأهيل وتوظيف ذوى الهمم

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

تنظم الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الأول لخدمات تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

ويُنظَم الملتقى في إطار "مشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع عددٍ من الشركاء والجهات الدولية، منها منظمة العمل الدولية، وشراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويأتي الملتقى في إطار تعزيز جهود الدولة الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها جزءا من خطة الحكومة لبناء الإنسان المصري.

ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور الشبكة القومية وأهميتها في تعزيز خدمات التأهيل والتوظيف من خلال المنصة الإلكترونية "تأهيل"، ومنح الفرصة لمشاركة أصحاب الأعمال والمؤسسات المعنية لإبراز دورهم الفعال في الاستفادة من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والرؤى، وفهم احتياجات السوق المصرية والعالمية.

وأطلقت وزارة الاتصالات الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بوصفها واحدة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وبناء قدراتهم الرقمية لتأهيلهم لسوق العمل. ويعكس إطلاق الشبكة حرص وزارة الاتصالات على رفع جودة الخدمات التكنولوجية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإيمانها بأهمية التمكين التكنولوجي للكوادر البشرية، والذي يُعد أحد أهم محاور استراتيجيتها التي يتم من خلالها تطويع البرامج والتطبيقات التكنولوجية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم الرقمية.

تنظم الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فعاليات الملتقي الأول لخدمات تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الاتصالات القرية الذكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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