أيمن الجميل: التجربة المصرية لتحقيق الأمن الغذائى فى عهد الرئيس السيسى ملهمة للدول النامية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمار الزراعي والصناعي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا، من خلال إعلان المجموعة الإفريقية بمنظمة التجارة العالمية، دعم وتبني المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة للغذاء والدول الأقل نموًا، على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، مع التوصية برفع المقترح المصري إلى المؤتمر الوزاري الثاني عشر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن مقترح مصر، الذى تدعمه المجموعة الإفريقية بمنظمة التجارة العالمية شديد الأهمية في اللحظة الراهنة ومستقبلًا، لأنه يدعو إلى إنشاء آلية تمويل للدول النامية المستوردة للغذاء لتعويض فارق الأسعار العالمية، وإطلاق حدود الدعم المحلي المتاح للدول النامية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت نموذجًا ملهمًا للدول الإفريقية والدول النامية على صعيد التجربة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وعلى صعيد التكامل والتنسيق بين الدول الإفريقية والدول النامية لانتزاع الحقوق التنموية المسلوبة وفرض كلمة الدول النامية وحقوقها في المحافل الدولية

وأوضح أيمن الجميل أن التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائى أصبحت قصة نجاح كبرى في القارة الإفريقية أو بين الدول النامية وعادة ما يتم الاستشهاد بها أو المطالبة بنقل الخبرات المصرية في هذا المجال لغيرها من الدول، خاصة ما يتعلق باستصلاح مساحات جديدة وضخمة من الأراضي الزراعية أو مشروعات الصوب العملاقة أو ما يتعلق بالبرامج الكبرى لإعادة تدوير واستخدام المياه لزراعة مساحات جديدة من الأراضي مع العمل على التحديث الشامل لأنظمة الرى والزراعة بهدف تحقيق أفضل العوائد.

وأكد أن من أهم الخطوات المصرية اللافتة لتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشروعات زيادة القدرات الاستيعابية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة كفاءة عمليات التخزين، بما يعزز قدرة الدولة على توفير مخزون استراتيجي من القمح، ويعزز الأمن الغذائي للمواطن المصري أطول فترة من الزمن، قبل حصاد المحصول المحلي من القمح والحبوب الغذائية الأخرى.