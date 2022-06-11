السبت 11 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رابط موقع تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو 2022

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي
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وفرت الدولة الكثير من الخدمات الالكترونية للمواطنين منها تخصيص موقع تسجيل  قراءة عداد الغاز المنزلي، ومن خلاله يستطيع المواطنون تسديد فواتير الغاز دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز أو الذهاب إلى الشركة لتسديدها.

ومن خلال  موقع ادخل قراءة عداد الغاز المنزلي يستطيع المواطنون تسديد فاتورة شهر يونيو 2022، بعد اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات تمكنهم من تسديد فاتورة الغاز عبر موقع شركة بتروتريد، ودفع فاتورة الغاز المنزلي قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك تجنبًا للغرامة.

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رابط موقع  تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

من خلال رابط موقع شركة بتروتريد، يستطيع المواطنين ادخال قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو 2022، وبدأت عملية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي منذ يوم 1 يونيو والتي تستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ووفرت شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تطبيقًا يتيح للمواطنين تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2022، بواسطة كاميرا المحمول وذلك تسهيلًا على المواطنين، فتقوم كاميرا الموبايل  بقراءة العدادات ونقل القراءة مباشرة لقاعدة بيانات العملاء وتحديد قيمة الفاتورة الشهرية التي تعبر عن حجم استهلاكه.

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تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

ولتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي  يمكن للمواطنين اتباع عدة خطوات من بينها :

  • الدخول إلى رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من هـــنــــا.
  • أو إبلاغ القراءة عن طريق التليفون الأرضي والمتاح على موقع الشركة الرسمي.
  • أو تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.
  • ويمكن ذلك من خلال التسجيل من تطبيق الموبايل الذي أتاحته الشركة لعملائها.


سداد فواتير الغاز المنزلي

ويتيح التطبيق عدة خدمات فيمكن تسديد فواتير الغاز المنزلي إما باستخدام «البطاقات الإئتمانية - المحافظ الإلكترونية» على مستوى الجمهورية، أو سداد الفواتير من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، أو من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة»، أو تسديد قيمة فاتورة الغاز المنزلي من  خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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