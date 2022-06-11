السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بطوخ

قطار
قطار
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أصيب شخص صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يُفيد بورود إشارة من مستشفى بنها التعليمى باستقبال شخص مصاب إثر اصطدام القطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وانتقل على الفور رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور "أحمد ا ع"، 28 سنة، مقيم كفر منصور دائرة مركز شرطة طوخ لشريط السكة الحديد ما بين قريتي كفر الجمال وشبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، واصطدم به القطار، وانتقلت سيارة إسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي.

كفر الجمال طوخ القطار

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