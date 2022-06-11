السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصائد شعرية وقصة قصيرة» أمسية أدبية ونشاط صيفي متنوع للأطفال بالقليوبية

أمسية أدبية ونشاط
أمسية أدبية ونشاط صيفي متنوع للأطفال بالقليوبية
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة الفنان جلال عثمان.

حيث عُقد بنادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية أدبية أدارتها الشاعرة منى الغريب، استهلت بقصيدة بعنوان "نحيب القلب" للشاعر محمد عبدالله المراغي، وقصيدة "أنات السكات" للشاعر أشرف سليمان، ثم قصيدة للشاعر محمد جودة بعنوان "شقاوة كبار" وقصيدة "قطر الموت" للشاعر خالد الطيب، كما قدمت الشاعرة يامنة اليمني قصيدة بعنوان "السيرك" وقصيدة "الناس فيك تلومني" للشاعر معتز الراوي، ثم قصيدة "جرح" للشاعر محمد البحيري، وختاما قصيدتان للشاعر قاسم عبدالكريم، الأولى بعنوان "كيف السقوط" والثانية "الحبيب الحق".

نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية، أمسية شعرية أدارها الشاعر أبوعمار المصري، بحضور الأدباء أعضاء وضيوف النادي ومنهم إيهاب الجندي، فهمي فوزي، ياسمين ثابت، خالد محمد، نجلاء عزت، محمود الجابي، رباب حسن، مريم جمال.

كما نظم قصر ثقافة الطفل ببنها، ثاني فاعليات النشاط الصيفي للأطفال، والذي تضمن ورشة تعليم كتابة القصة القصيرة للأديب الكبير والباحث فؤاد مرسي، تحت عنوان "أركان القصة"، وورشة رسم تم خلالها شرح "التكوينات" للفنانة رحمة محمد، وورشة تلوين، ثم حوار مفتوح مع أولياء الأمور الحضور حول إدارة الغضب لهبة عبدالرءوف، ومسابقة في المعلومات العامة، وختامًا فقرة ألعاب ترفيهية.

أعد بيت ثقافة أبوزعبل مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، بهدف فتح أفاق جديدة للمعرفة والاطلاع، إشراف فيفيان السيد، كما أعدت كل من مكتبة كفر طحلة وقصر ثقافة كفر شكر وبيت ثقافة سنديون ورش رسم وطين صلصال وفوم جليتر للأطفال.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة منى الغريب محمد عبدالله المراغي محمد جودت

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