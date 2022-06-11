السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 168 مخالفة مرورية بالغربية

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 168 مخالفة شملت، السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، ودون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص.

كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 23 ألفا و200 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

مرور الغربية

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