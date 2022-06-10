السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالجمالية

تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.