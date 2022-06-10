انتشال جثة طفل من مياه ترعة في الصف بالجيزة

تعرض طفل للغرق خلال السباحة بإحدى الترع في الصف، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بغرق طفل بإحدى الترع في الصف، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الطفل، وتبيَّن إقامته بقرية في الصف.

وعثر على جثة الطفل بعد عمليات بحث، وتم انتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.