منها الانتباه لنبرة الصوت.. 9 نصائح للوالدين ليصبحوا قدوة لأطفالهم

يبحث الأباء طوال الوقت عن الطريقة التى يصبحون من خلالها نموذجا يحتذى به لأطفالهم، و بدون شك عندما نكون آباء، فإننا مراقبون طوال اليوم من جهة أولادنا، ومن هنا نوضح طرق مختلفة يمكن أن تكون قدوة لأطفالك من خلالها.

1- كن متفائلا بشأن الحياة

نعلم أن التفاؤل طوال الوقت أمر مستحيل، خاصة في نهاية يوم سيء في العمل، هناك أوقات يربكنا فيها التعب، ولكن من الأفضل للأطفال عدم إدراك سلبيتنا، إنهم بحاجة لرؤية أم أو أب لا يتوقف عن التفاؤل، بغض النظر عن الحياة التي تلحق بهم عاجلاً أم آجلاً ، سيتعلمون تقليد هذه الطريقة المتفائلة في النظر إلى الأشياء.

2- انتبه إلى نبرة صوتك

في بعض الأحيان، ينسى الكبار كيف نتحدث مع الأطفال، تذكر أن الطريقة التي تقول بها الأشياء تؤثر بشكل كبير على سلوك أطفالك، نبرتك هي كل شيء: لا تصرخ ولا تكن مسيئًا، بدلاً من ذلك من الأفضل تقديم رد بنبرة تعاطفية، ويجب أن يكون صوتك هادئًا ومتفهمًا.

3- اتباع أسلوب حياة صحي

اسأل نفسك عن عدد المرات التي يرى فيها أطفالك أنك تتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا أو تمارس الرياضة أو تعتني بنفسك، هذه عادات جيدة للحياة يمكن تكرارها، لكن إذا رأوا أنك تأكل الوجبات السريعة طوال الوقت أو لا تشرب كمية كافية من الماء، فسوف يتعلمون ذلك أيضًا. الشيء المنطقي الذي يجب فعله هو تعليمهم عادات جيدة يمكن أن يتمتعوا بها طوال حياتهم.

4- الانخراط في حياتهم

مهما كان الحدث كبيرًا أو مهمًا، اشرك نفسك دائمًا في حياة أطفالك، بهذه الطريقة، سيتعلمون أنه من المهم أن يكونوا متواجدين لبعضهم البعض في جميع الأوقات.

5- ابتسم واستمتع من وقت لآخر

يرغب الآباء دائمًا في تزويد أطفالهم بكل شيء ، حتى لا ينقصهم شيء، ومع ذلك سيتذكرون في الغالب تلك اللحظات المضحكة عندما ضحكوا معك بصوت عالٍ أو قضوا وقتًا ممتعًا، لا تفوت فرصة الضحك معهم ، ضع جانبًا الشعور بالذنب لترك العمل لمدة نصف ساعة.

6- أظهر اللطف

ينظر أطفالك إلى أي عمل طيب لديك تجاه الآخرين ، سواء كنت تتطوع في عمل خيري أو ببساطة تمنح شخصًا مقعدًا في وسائل النقل العام سيتعلم الأطفال من خلال أفعالك السخية عندما تكون لطيفًا مع الآخرين، سيرون أن هذه طريقة مقبولة لعيش الحياة وسوف يكررونها.

7- لا تتجاوز الخط

نحن نعلم أنه قد يبدو غير بديهي لكن بعض الآباء يريدون أن يكونوا قدوة حسنة من خلال مطالبتهم بإفراطهم في محاولاتهم أو أساليبهم في التربية بينما قد تكون مدركًا لجهودك ، حافظ على تناسق الأمور، لا تخنق أطفالك لمجرد أن يكونوا قدوة إيجابية وإلا فقد تصادفهم كمزيفين.

8- أظهر لهم الاستقرار

يريد أطفالك حبك واهتمامك ، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى الاستقرار هذا هو العمود الفقري لحياة الطفل، يمكن أن يؤدي الافتقار إلى البنية إلى مشاكل سلوكية وصحية والقلق، هذا يعني أن وجود جداول منتظمة للأكل والنوم والاستجمام والواجبات المنزلية ينطبق عليك أيضًا.

9- كن صادقا

يبدو أن الكذب الأبيض هو اختراع قديم فعال للغاية، لقد نشأنا جميعًا على سماعهم أو إخبارهم ، ولكن ربما حان الوقت لتجربة شيء مختلف، لا تقل أشياء لطفلك لمجرد جعله يهدأ أو يتركك بمفرده، كن صادقًا قبل كل شيء ، ولا تعلمهم أن الكذب مقبول.