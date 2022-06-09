الخميس 09 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلين بالسجن المؤبد فى اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

كان قد تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مادة “en-pinaca_mdmb” المخدرة بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام كل من "ح.م" طالب مقيم محافظة الجيزة  و"س.م" عامل خراط مقيم محافظة الجيزة بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة في منطقة العطارين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس قماشي بداخله ثماني أكياس بلاستيكية شفافة بداخلها مادة بنية، تبين أنها مادة مخدرة وبحوزتهما مبالغ مالية وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

محكمة جنايات الإسكندرية لسجن المؤبد المواد المخدرة المتهمين مادة “en-pinaca mdmb”

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