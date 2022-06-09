الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بـ6 أكتوبر

حادث تصادم
حادث تصادم
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شهدت مدينة السادس من أكتوبر إصابة 15 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين أجرة أعلى الطريق في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بين سيارتين ووجود مصابين عند مجمع "cbc" بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال الفحص، وقوع حادث تصادم سيارتين أجرة، مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة السادس من أكتوبر اصابة 15 شخص ا حادث تصادم سيارتين النجدة

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