الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

منسق «العائلة المقدسة»: مشروع الفارما السياحي يروج للسياحة الدينية

العائلة المقدسة في
العائلة المقدسة في مصر
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قال عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إنه تم إعداد خطة متكاملة لمشروع سياحي يقام في نقطة الفارما ببورسعيد ضمن خطة الترويج لمسار العائلة المقدسة.

أضاف الجندي، لـ"الدستور" أنه تم تطوير نقطة الفارما وهي النقطة الأقرب لمحافظة بورسعيد خلال وقت قريب، لتطوير جميع مناطق مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأوضح أن نقطة الفارما تم التخطيط لها لتكون منتجعًا سياحيًا يروج للسياحة الدينية مع استغلال السياحة العلاجية في بحيرة البردويل وأيضًا للسياحة الشاطئية في شواطئ بورسعيد لتكون نقطة مهمة متكاملة للترويج للسياحة في بورسعيد بشكال مختلفة سواء علاجية أو دينية أو شاطئية لجذب السائحين والزوار لزيارتها.

وأضاف الجندي أنه سيتم عرض هذا المشروع الذي وضعت خطته وزارة السياحة والآثار أمام عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري في أقرب وقت، لتنشيط السياحة في منطقة الفارما ببورسعيد وهى أحد أهم نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، وستكون وجهة سياحية مهمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر لديها وجهات سياحية عديدة  تجذب السائحين لزيارتها من أهمها مسار العائلة المقدسة أحد أهم مقومات السياحة الدينية لديها.

وتواصل الكنائس المصرية احتفالاتها بعيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى (وتبدأ صلواته كعادة اليوم الطقسي في الكنيسة من مساء اليوم بالعشية) طوال يونيو الجاري.

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع، وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

المهندس عادل الجندي ملف مسار العائلة المقدسة وزارة الآثار والسياحة مشروع سياحي نقطة الفارما خطة الترويج لمسار العائلة المقدسة

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