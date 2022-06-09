مركز سوهاج لعلاج الأورام صرح طبي متميز لخدمة أهالي الصعيد

شهدت محافظة سوهاج إنشاء الكثير من الأماكن الفاخرة لخدمة المواطنين بصعيد جمهورية مصر العربية، ويرصد “الدستور” خلال النقاط التالية أبرز 11 معلومات عن مركز سوهاج لعلاج الأورام الذي يعد طوق النجاه لمرضى السرطان بالصعيد؛ لتوفير مشقة السفر إلى القاهرة، على مرضى السرطان.

11 معلومة عن مركز سوهاج لعلاج الأورام

أول مركز تابع لوزارة الصحة بالصعيد، لتوفير مشقة السفر على المرضي إلى القاهرة. تم انشاؤه سنة 1999م لتقديم خدمة تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام، بالمدينة الطبية بكورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج.

يتكون المركز من "الاستقبال، العيادات الخارجية للأورام وفروعها، والأقسام الداخلية لمتابعة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى علاج الأطفال، وأقسام الأشعة التشخيصية الرنين المغناطيسي، والمقطعية، الموجات الصوتية، والمسح الذري، كما تم إضافة خدمة المسح البوزيتروني (PET-CT)". يقدم المركز خدمات الأشعة التداخلية، وحقن البؤر الكبدية، وسحب الأشعة التداخلية. كما يوجد بالمركز خدمات معامل متكاملة تشمل "تحليل الطبيعة، ودلالات الأورام، وتحليل الأنسجة الدقيقة من الأورام".

يقدم الخدمات الخارجية لاستئصال الأورام جراحيًا، حيث يجرى بالمركز عدد عمليات يتراوح من 250 إلى 300 حالة شهريًا، كما يشترك المركز في مشروع القضاء على قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.

أعداد المترددين من 500 إلى 1000 متردد في اليوم من سوهاج ومختلف محافظات الصعيد. يوجد بالمركز أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام. تم توسعة وتطوير قسم أورام الأطفال وإضافة أجهزة اشعة مقطعية، وخدمات دلالات الأورام لعمل البسولوجي.

تم تطوير قسم التعقيم المركزي، بالإضافة إلى التطوير الإداري الذي انعكس على سهولة تقديم الخدمات للمرضى. تم إضافة خدمة تحليل البكتريولوجي، ومزارع الدم، وسوائل الجسم الأوتوماتيكية كأول خدمة من هذا النوع بسوهاج.

جدير بالذكر أن المركز يضم نخبة متميزة من أطباء علاج وجراحات الأورام من أبناء المركز علاوة على مايتم انتدابهم من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومستشفيات وزارة الصحة تحت أشراف الدكتور حاتم محمد أمين مدير المركز ونائبية الدكتور حسن فؤاد للجودة والدكتورة إيناس محمد.