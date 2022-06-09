الخميس 09 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز سوهاج لعلاج الأورام صرح طبي متميز لخدمة أهالي الصعيد

مركز الاورام بسوهاج
مركز الاورام بسوهاج
ads

شهدت محافظة سوهاج إنشاء الكثير من الأماكن الفاخرة لخدمة المواطنين بصعيد جمهورية مصر العربية، ويرصد “الدستور” خلال النقاط التالية أبرز 11 معلومات عن مركز سوهاج لعلاج الأورام الذي يعد طوق النجاه لمرضى السرطان بالصعيد؛ لتوفير مشقة السفر إلى القاهرة، على مرضى السرطان.

11 معلومة عن مركز سوهاج لعلاج الأورام

  1. أول مركز تابع لوزارة الصحة بالصعيد، لتوفير مشقة السفر على المرضي إلى القاهرة.
  2. تم انشاؤه سنة 1999م لتقديم خدمة تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام، بالمدينة الطبية بكورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج.
6ac606ed-0c93-47a0-b758-674e9df9ed4c
  1. يتكون المركز من "الاستقبال، العيادات الخارجية للأورام وفروعها، والأقسام الداخلية لمتابعة وعلاج الأورام، بالإضافة إلى علاج الأطفال، وأقسام الأشعة التشخيصية الرنين المغناطيسي، والمقطعية، الموجات الصوتية، والمسح الذري، كما تم إضافة خدمة المسح البوزيتروني  (PET-CT)".
  2. يقدم المركز خدمات الأشعة التداخلية، وحقن البؤر الكبدية، وسحب الأشعة التداخلية.
  3. كما يوجد بالمركز خدمات معامل متكاملة تشمل "تحليل الطبيعة، ودلالات الأورام، وتحليل الأنسجة الدقيقة من الأورام".
09aa5156-0b5f-4d94-8025-089a49756eaf
  1. يقدم الخدمات الخارجية لاستئصال الأورام جراحيًا، حيث يجرى بالمركز عدد عمليات يتراوح من 250 إلى 300 حالة شهريًا، كما يشترك المركز في مشروع القضاء على قوائم الانتظار، والمبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام.
818d3b1a-051a-4cb7-afb2-7c95b8c99eaf
  1. أعداد المترددين من 500 إلى 1000 متردد في اليوم من سوهاج ومختلف محافظات الصعيد.
  2. يوجد بالمركز أحدث أجهزة العلاج الإشعاعي لعلاج الأورام.
  3. تم توسعة وتطوير قسم أورام الأطفال وإضافة أجهزة اشعة مقطعية، وخدمات دلالات الأورام لعمل البسولوجي.
8993cbe1-c29b-4cb9-9347-03ccf8c05826
  1. تم تطوير قسم التعقيم المركزي، بالإضافة إلى التطوير الإداري الذي انعكس على سهولة تقديم الخدمات للمرضى.
  2. تم إضافة خدمة تحليل البكتريولوجي، ومزارع الدم، وسوائل الجسم الأوتوماتيكية كأول خدمة من هذا النوع بسوهاج.
c3607ceb-f4c3-4624-886b-56d36b478c24

جدير بالذكر أن المركز يضم نخبة متميزة من أطباء علاج وجراحات الأورام من أبناء المركز علاوة على مايتم انتدابهم من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومستشفيات وزارة الصحة تحت أشراف الدكتور حاتم محمد أمين مدير المركز ونائبية الدكتور حسن فؤاد للجودة والدكتورة إيناس محمد.

وزارة محافظة العلاج سوهاج مستشفيات الداخلية وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني

رابط بوابة الأزهر لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 الترم الثاني

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى الترم الثانى 2022 وكيفية قراءة التقديرات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

كفاكم نبشًا للقبور!

بسنت حسن

الكمال وضحاياه

عبد الرحيم طايع

خيبات الآملين

مدحت بشاى

الحوار الوطنى والعقل الفلسفى

حسين دعسة

توماس فريدمان بعد مائة يوم من الحرب: مفاجآت!

فيصل شمس

الولد المخيف إيلون موسك

محمد العسيري

فى محبة «عطية».. والشيخ حسنى و«طيور العنبر»

أحمد سعد زايد

تشابه الأصولية العربية والغربية

صور

مؤتمر «الإفتاء».. «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح أمريكى.. كواليس رفض إسرائيل عقد قمة مع السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترحب بإدانة وكالة الطاقة الذرية سلوك إيران النووى

انتخاب سفير إسرائيل نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما الأهمية؟