لانفجار إطار.. إصابة 14 عاملا إثر انقلاب «ربع نقل» في الشرقية

أصيب 14 من عمال اليومية بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان" أمام مصنع المكرونة، وتم نقل المصابين من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي.

و تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي إشارة مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول 14 من عمال اليومية مصابون بكسور متعددة وسحجات وكدمات، وتم تحويل 2 منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي، لتلقي الرعاية الطبية والخدمة العلاجية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة محملة بعدد من عمال اليومية جميعهم من محافظات الصعيد " قنا- الأقصر – المنيا" بطريق " بلبيس- العاشر"، أمام مصنع المكرونة دائرة قسم شرطة بلبيس، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.