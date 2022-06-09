جهات التحقيق تأمر بتسليم أطفال المتهمة بقتل زوجها فى المرج لشقيقها

أمرت جهات التحقيق، بشرق القاهرة، تسليم أطفال المتهمة بقتل زوجها عامل بسبب اكتشافها خيانته لها بمنطقة المرج، إلى شقيق المتهمة لرعايتهم، كما صرحت النيابة بدفن المجني عليه، بعد انتهاء تقرير الصفة التشريحية، وأمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق، باعترافاتها وأنكرت تلك الواقعة، وقالت إنها تركت المنزل بسبب خلافات بينهما، وهي كشف خيانة الزوج مع سيدة أخرى.

وكشفت التحقيقات عن أن الزوجة بعد اكتشافها خيانة الزوج، قامت بضربه بمفك، وتركته غارقًا في دمائه، وتركته جثة هامدة، وأخذت أداة الجريمة وذهبت إلى منزل شقيقها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بوجود رائحه كريهة داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة وتبين صحة البلاغ، ووجود جثمان شاب في عقد الثالث من العمر متعفنة بها أثر ضرب بالرقبة.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء تلك الواقعة زوجته بعد ما اكتشفت خيانة الزوج لها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.