رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 وشروط القبول في المعاهد

رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 - 2023 من أكثر العناوين التي تصدرت محركات البحث العالمية جوجل وتويتر خلال الأيام القليلة بعد أن أعلنت إدارة المعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل في التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022- 2023"، وعمومًا خلال هذه الأعوام زاد الإقبال على الالتحاق في التعليم الأزهري أهمها وقدسية الأزهر الشريف في مصر واعتباره جامع وجامعة وحصن العلوم الاسلامية في العالم كله وتنتشر معاهده غي كلا أنحاء الجمهورية من قرى صغيرة ومدن.

التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

يبحث الألاف من أولياء الأمور في كل المحافظات عن رابط التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري، خاصة أن الملتحق بالأزهر الشريف يتمكن من حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتدريج في المراحل التعليمية المختلفة، وكذلك تعلم الفقه ومبادئ الشريعة والعلوم الإنسانية والإسلامية.

وكباقي الخدمات والإجراءات الحكومية وغير الحكومية التي عهدت الدولة المصرية تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية، في إطار خطة التحول الرقمي التي تطمح الدولة لإتمامها، وحرصًا من “الدستور” لتقديم جميع الخدمات للطلاب نقدم في السطور الآتية رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022- 2023 عبر موقع الأزهر الشريف الجديد:

وقد أعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية أن التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023، يمتد من الأول من يونيو الجاري وحتى 31 من ذات الشهر عبر الموقع الرسمي، وعند إتمام عملية التقديم ووجود أخطاء في طلب الالتحاق في الصف الأول الابتدائي، يمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال مهلة التقديم المتاحة، وفي نهايتها يمكن لولي الأمر الاستعلام تقديم الصف الأول الابتدائي لمعرفة حالة الطلب من القبول أو الرفض.

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023:

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بوابة الأزهر الشريف من خلال بعض الخطوات الإلكترونية والتي تتلخص فيما يلي:-

الدخول لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية (من هنــــــــــــــا). اختيار أيقونة التقديم للطلاب الجديد. كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالدراسة الأزهرية من الاسم و الرقم القومي المكون في شهادة ميلاده .تدوين بيانات ولي الأمر منها الرقم القومي للتأكد من بيانات محل السكن .تحميل كل الأوراق المطلوبة للتقديم والمكتوبة في السطور الأتية .الضغط على كلمة حفظ.

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طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات لمتابعيها تقدم في السطور التالية، .

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 :