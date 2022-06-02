بالخطوات والشروط.. رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 - 2023

في الأيام القليلة الماضية كثر البحث من قبل أولياء الأمور عن "رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022 - 2023" خاصة بعد إعلان الأزهر الشريف بفتح التسجيل فى التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهرى 2022- 2023"، ويحتل التقديم في الأزهر مكانة عالية في الأسر والعائلات المصرية فهو الجامع والجامعة ويتمنى العديد من الأهالي إلحاق أبنائهم به منذ الصغر لعدة امتيازات من ضمنها حفظ القرآن الكريم كاملًا بالتدريج في المراحل التعليمية المختلفة وكذلك تعلم الفقه ومبادئ الشريعة .

التقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

وفي حرص من الدستور تقديم جميع الخدمات للطلاب نقدم في السطور الآتية رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022- 2023 عبر موقع الأزهر الشريف الجديد، والتفاصيل الكاملة لرابط للتقديم للصف الأول الإبتدائي الأزهري 2023:

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023

وخلال هذه الفترة يتساءل أولياء الأمور عن الأوراق والشروط المطلوبة لـ تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر 2022، والرابط المباشر لتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، وسحب الملفات الورقية وتقديمها للمدارس خاصة أن هناك مدى زمني للتقديم لا يجب تجاوزه ولا سيفوت على الطالب التقديم .

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

في إطار خطة الدولة لميكنة الإجراءات الحكومية في مصر لإتمام كافة خطوات التحول الرقمي في الدولة من هنا أتاح الأزهر الشريف موقع الأزهر الشريف على أن يتم استقبال طلبات الالتحاق فى الموعد الرسمي عليه ومن خلاله فقط.

وتم تحديد فترة التقديم بالمعاهد الأزهرية للصف الأول الابتدائي، بداية من 1 يونيو 2022 وسوف يستمر تلقى طلبات الالتحاق حتى يوم 31 يونيو عبر الموقع الرسمي، كما يمكن لأولياء الأمور تعديل طلبات الالتحاق والبيانات خلال الفترة المتاحة في حالة وجود أخطاء في بيانات المتقدم، ثم جمع الأوراق المطلوبة في التقديم للصف الأول الابتدائى أزهر، وبعدها يقوم ولى الأمر بعمل استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي لمعرفة حالة الطلب من القبول أول الرفض.

المطلوب لتقديم الصف الاول الابتدائي في الأزهر :

ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات. ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز. عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم. صور بطاقة شخصية للأب والأم سارية. صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ). دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد

وينقسم مدارس التعليم الأزهري في مصر حاليًا إلى (العادية – النموذجية - الخاصة)، وخلال فترة التقديم ستفرز الطلبات المقدمة بعد إنتهاء باب بالتقديم لجميع التلاميذ، و إستبعاد الغير مستوفي أوراقهم، والمقبولين سيتم الحاقهم بأي نوع وفق الرغبات ويمكن متابعة نتيجة القبول في التقديمات للصف الأول الإبتدائي الأزهري عن طريق الدخول عبر الرابــــــــــــــــــط التالي والاستعلام عن نتائج القبول بالصف الأول الابتدائي 2022، .

الشروط المطلوبة للتقديم للصف الأول الإبتدائي

وأوضحت بوابة الأزهر الشريف في وقت سابق أن شروط التقديم للصف الأول الابتدائي بالأزهر على موقع تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر كالأتي :.