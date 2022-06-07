الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها فى المرج

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل
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أمرت نيابة المرج بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامها بقتل زوجها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوفاة شخص يعمل مقاولا بعد إصابته بطعنات نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض فى المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان واستمعوا لأقوال شهود العيان حول الحادث.

وقالت المتهمة، خلال الإدلاء بأقوالها، إنها لا تعلم شيئا عن الحادث وكانت تقيم لدى شقيقها وعند عودتها اكتشفت مقتل زوجها، وبعمل التحريات تبين كذب روايتها وأنها قامت بقتله بعد عثورها على صورة له برفقة سيدة أخرى على هاتفه المحمول، ثم توجهت لشقيقها وعادت للمنزل وادعت مقتله لإبعاد الشبهة عنها، وتم ضبطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

متهمة بقتل زوجها وفاة شخص نيابة المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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