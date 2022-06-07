الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق شب في مدخنة مطعم بأسيوط

حريق شب في مدخنة
حريق شب في مدخنة
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تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة أسيوط، من إخماد حريق اندلاع في مدخنة أحد المطاعم الكبرى بحي غرب مدينة أسيوط.

كانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في مدخنة أحد المطاعم الكبرى بشارع 23 يوليو في حي غرب أسيوط.

و انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في مدخنة خاصة بالمطعم وامتدت النيران إلى أعلى المدخنة. 

 وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

قوات الحماية المدنية الإطفاء اسيوط المطاعم الكبرى مديرية امن أسيوط

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وائل لطفي

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