الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 فى البنوك وشركات الصرافة

سعر الدولار
سعر الدولار
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، يعد من الأمور الأكثر بحثًا على محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، كل لحظة بسبب التغييرات في السوق النقدي والتعامل المالي، ويهتم المستثمرون والمواطنون العاديون  بتحديثات سعر الدولار في مصر سواء البنوك أو شركات الصرافة على حدٍ سواء خاصة بعد أن رفعت الدولة ومصلحة الجمارك سعر الدولار الجمركي الرسمي لما يتجاوز 18 جنيه مصري .

الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري

 استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -6 -2022، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.59 للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

 

ويستعرض الدستور  في السطور الآتية أسعار الدولار وفقا لآخر التحديثات لحظة بلحظة، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة وشركات الصرافة بالسوق المحلي كونهم المصادر المعتمدة لبيع وتداول الدولار وغيره من العملات، وجاءت كالتالي:

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: 

سجل الدولار  اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك مصر  اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

بينما بلغ سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم  الثلاثاء 7 يونيو 2022 مستوى 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع مقابل الجنية المصري.

تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين 6- 6- 2022 فى البنوك المصرية

الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 5-6-2022

 سعر الدولار في بنك بلوم اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: 

 سجل الدولار 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB  الثلاثاء 7 يونيو 2022: 

 جاء السعر الدولار اليوم وفقًا لما أعلنه البنك التجاري 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار في بنك السويس اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022: 

جاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك السويس مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022  18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

جاء سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي 18.58 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري.

 

 سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

 سجل الدولار 18.60 جنيه للشراء، و18.68 للبيع

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي الدولي اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

 سجل الدولار 18.58 للشراء، 18.66 للبيع.

 

 سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

 سجل الدولار 18.62 جنيه للشراء، 18.69 للبيع.

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الدولار يحافظ على استقراره مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات الأسبوعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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