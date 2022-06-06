حبس سائق ضُبط بحوزته 40 كيلو بانجو و12 طربة حشيش فى الضبعة

أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بحبس تاجر مخدرات في الضبعة بمحافظة مطروح 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب القبض عليها وبحوزته 40 كيلو جرام بانجو و12 طربة حشيش داخل سيارة يقودها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط “سائق، له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جراما - 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول).

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.