إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص فى سوهاج للمفتى

أحالت محكمة جنايات سوهاج، الإثنين، أوراق 3 متهمين بقتل شخص، بسبب خصومة ثأرية لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأي في إعدامهم، وحددت جلسة 4 أغسطس القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

ترجع أحداث الواقعة إلى مايو من العام الماضى، بدائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة لكل من م . م ، و م . ع ، و م . ع، تهمة قتل المجنى عليه أ . م عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، حال استقلال المجنى عليه سيارته، وأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وتلفيات بالسيارة، بسبب خصومة ثارية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.