عربي ولغات.. رابط التقديم لرياض الأطفال 2022 بالمدارس الحكومية التجريبية والرسمية

يستمر أولياء الأمور في التقديم لرياض الأطفال من خلال رابط التقديم لرياض الأطفال 2022 مع بداية الشهر الجاري والذي يستمر حتى نهاية يونيو الجاري، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقديم لرياض الأطفال 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي “2022- 2023”، كما حددت مديريات التعليم المستندات المطلوبة للتقديم لكل من المدارس الحكومية والمدارس التجريبية والرسمية اللغات.

ويمكن لأولياء الأمور الدخول عبر رابط وزارة التربية والتعليم ليتمكنوا من التقديم لرياض الأطفال من هنا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم موقع إلكتروني موحد على مستوى الجمهورية لتسجيل طلبات التقديم لرياض الأطفال لكل المحافظات عبر خطوات بسيطة، فلابد أن يسجل ولي الأمر البيانات الخاصة به والتي تتطابق مع بيانات الرقم القومي، وبها عنوان محل السكن وطريقة للتواصل.

وتتيح مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات روابط داخلية عبر بواباتها الالكترونية للتسجيل وتقديم الأوراق المطلوبة التقديم لرياض الأطفال 2022 .

شروط الالتحاق برياض الأطفال

وضعت وزارة التربية والتعليم بعض الشروط للالتحاق برياض الأطفال أهمها أن يكون سن التقدم بداية من 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم، وترفض وزارة التعليم أي استثناءات في سن الطفل المتقدم لمرحلة رياض أطفال 2022.

وحددت بعض الأوراق المطلوبة والتي يتم الاستعانة بها لادخالها عبر رابط التقديم لرياض الأطفال منها صورة حديثة للطفل الذي لا يقل عمره عن 4 سنوات، وشهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها، وصورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر سارية، وإثبات السكن من إيصال “غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون” باسم الأب أو الأم.

تقديم الصف الأول الابتدائي

ويقدم أولياء الأمور خلال نفس فترة التقديم لرياض الأطفال أوراق طلاب الصف الأول الابتدائي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

وبعدها يقوم ولي الأمر إدخال الرقم القومي وكلمة المرور التي سجلها وقت إنشائه حساب رسمي، ثم قم بإدخال أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر)، وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن، وبعد قبول التقديم الالكتروني يتقدم أولياء الأمور إلى المدارس لتقديم الأوراق وتسجيل الطفل رسميًا بالمدرسة التي تقع في نطاقه الجغرافي.