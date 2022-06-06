الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3 عاطلين أطلقوا النار على مباحث السنبلاوين

متهمين
متهمين
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، 3 عاطلين لاتهامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه فرد من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين خلال ضبطهم، ما تسبب في إصابته.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفي السنبلاوين المركزي بوصول أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين يدعي "ا ص"، مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم ونقلة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وذلك خلال ضبط عناصر إجرامية بنطاق المركز.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث وتوصلت التحريات إلي اختباء تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية بمدينة طلخا.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط تلك العناصر "ع.ر "-23 سنة، عاطل ومقيم عزبة صقر مركز السنبلاوين، والمدرج بكارت معلومات جنائية، و"أ.ا "، 19عاما، عاطل مقيم منشأة السادات مركز السنبلاوين، و"ش.غ. "، 27عاما، عاطل ومقيم البستان بندر السنبلاوين وحاليا مقيم منطقة جامع مسعود مدينة طلخا، وجميعهم مدرجون معلومات جنائية.

وعثرت القوات مع المتهمين على 3 أسطوانة بداخلها مخدر يشبه الهيروين، و500 تذكرة من ذات المخدر، و2 بندقية خرطوش، و20 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي يقدر بـ25 ألف جنيه وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بواقعة ارتكابهم إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والطلقات بغرض الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الدقهلية أعيرة نارية السنبلاوين المواد المخدرة

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وائل لطفي

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