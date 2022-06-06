الإثنين 06 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهم بقتل تاجر داخل محله، لجلسة 6 أغسطس.

وأدلى المتهم بقتل تاجر داخل محله في منطقة الزيتون، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله.

وأضاف المتهم أنه سافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحا ناريا لقتل المجنى عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبة عقب تنفيذ العملية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على المتهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله فى منطقة الزيتون بسبب الثأر وشخص آخر.

كان مدير نيابة الزيتون، قد أمر بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم بقتل تاجر بإطلاق الرصاص عليه داخل محله بسبب الثأر.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار فى الهواء، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة جثة المجنى عليه، وتبين إصابته بطلق نارى فى يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم

جنايات القاهرة محكمة منطقة الزيتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

6 خطوات للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم فقط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى لجميع المحافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 برقم الجلوس فقط

رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المجال العام والمجال الخاص

جمال رشدي

وزيرة الهجرة التى أعرفها

لواء. محسن الفحام

بين العلماء والأدعياء

لواء.حمدى البطران

الكتابة الأنثوية

د. منى حلمى

جريجورى بك.. وعى ومتعة ورقى التمثيل

تورال رضاييف

شوشا الأذربيجانية.. درة التاج

محمد العسيري

أم كلثوم ليست صنمًا

ماجد حبته

مائة يوم من الارتباك

صور

صلاح يقود الفراعنة لترويض الأفيال في تصفيات كأس الأمم

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

صديق المُحقق.. قصة الدبلوماسي الإسرائيلي "زئيف أفني" الذي عمل لصالح السوفيت

يهدد الائتلاف.. ما هو قانون «يهودا والسامرة» الإسرائيلى؟ وما تداعيات عدم إقراره؟

الإعلام الإسرائيلى: استعدادات أمنية لمحاولة حزب الله استهداف منصة الغاز «كاريس»