الأحد 05 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طالبان الأفغانية تنفى قطع رءوس ثلاثة أفراد مناهضين للحركة فى وادى بانجشير

طالبان
طالبان
ads

نفت حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد، تقارير عن أن عناصرها المسلحة قطعت رءوس ثلاثة أفراد من أعضاء جماعة مناهضة للحركة في وادي بانجشير بأفغانستان.

وأدلي المتحدث باسم الوزارة عبدالنافع تكور بتصريحاته ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي متلفز في كابول.

وتحدث عبد النافع في المؤتمر عن إنجازات طالبان في مكافحة المخدرات ومحاربة الجريمة. 

وقال المتحدث إنه "تم إلقاء القبض على أكثر من ألفي فرد على صلة بجرائم مختلفة خلال الشهر الماضي فقط وفي كابول فقط".


وفي وقت سابق، قالت جبهة المقاومة الوطنية "إن آر إف" وهي جماعة مقاومة مسلحة مناهضة لطالبان، إن الأخيرة ذبحت ثلاثة من مقاتليها بعدما ألقت القبض عليهم في مقاطعة بازاراك في بانجشير.


ووصفت الجماعة ذلك بأنه "جريمة حرب" وقالت إن الضحايا ذبحوا وأيديهم مقيدة.

 

في وقت سابق، رفضت حركة «طالبان»، دعوة أطلقها مجلس الأمن الدولي بإلغاء القيود المفروضة على المرأة الأفغانية، معتبرة أن المخاوف التي أعرب عنها المجتمع الدولي بشأن هذه القضايا «لا أساس لها».

 

وفي بيان تم تبنيه بالإجماع، دعا مجلس الأمن، طالبان إلى التراجع الفوري عن السياسات والممارسات التي تقيد حاليًا حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات الأفغانيات.

 

ويشير نص المجلس، الذي يضم 15 عضوا، إلى فرض قيود تحد من الوصول إلى التعليم والتوظيف وحرية التنقل والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الحياة العامة.

 

ويدعو مجلس الأمن على وجه الخصوص سلطة طالبان إلى إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات، ويعرب عن «قلقه العميق» إزاء الالتزام المفروض على النساء بتغطية وجوههن في الأماكن العامة وفي وسائل الإعلام.

 

وفي بيان، الجمعة، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن مخاوف مجلس الأمن لا أساس لها وغير واقعية، مؤكدة التزامها بضمان حقوق المرأة الأفغانية، مضيفا: «بما أن الشعب الأفغاني مسلم بغالبيته، تعتبر الحكومة الأفغانية التقيد بالحجاب الإسلامي منسجما مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع وتطلعات غالبية النساء الأفغانيات».

حركة طالبان أفغانستان وادي بانجشير وادي بانجشير بأفغانستان إنجازات طالبان كابول

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية 2022 بالاسم فقط

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

‎موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أول مائة يوم من الحرب الروسية الأوكرانية

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

سيناريوهات الانتقام.. كيف سترد إيران على اغتيال "خدائي" بيد الموساد؟

500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نكستنا سببها غياب الإرادة الدولية والأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى