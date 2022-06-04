أولى جلسات محاكمة موظف تموين متهم بابتزاز سيدة بنشر صور فاضحة فى طنطا غدًا

تنظر محكمة جنايات طنطا، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة موظف بوزارة التموين متهم بابتزاز سيدة، من خلال تهديدها بنشر صور وفيديوهات خاصة بشقيقتها، بسبب خلافات عائلية.

كان المستشار محمد حسن البواب المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قد أحال المتهم "رمضان.ع.ج" 59 سنة مخلى سبيله موظفًا بوزارة التموين لمحكمة جنايات طنطا فى القضية رقم 1841 لسنة 2022 والمقيدة برقم 784 لسنة 2022 كلى غرب طنطا لقيامه بتهديد المجنى عليها، مروة سعيد أحمد كتابة بإفشاء صور ومقاطع مرئية خاصة بشقيقتها ميرفت على مواقع التواصل الاجتماعى وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال أمانة الخاصين بشقيقتها مقابل عدم إفشائه تلك الصور والمقاطع.

شرع المتهم فى الحصول بطريق التهديد على قائمة المنقولات الزوجية وإيصال الأمانة من المجنى عليها، بأن سب المجني عليها، عن طريق المحادثات عبر «فيس بوك».

واعتدى المتهم على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وإرسال رسائل إلكترونية للمجنى عليها، وتعمد مضايقة المجنى عليها بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعى.