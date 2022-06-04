السبت 04 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الدستورية تحكم فى دعوى بطلان تقادم دعوى شيك بدون رصيد بمضى سنة لجلسة 6 أغسطس

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي
ads

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لجلسة 6 أغسطس للحكم، فيما تتضمنه من تقادم دعاوى إصدار شيك بدون رصيد بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 99 لسنة 34 دستورية جديدة الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وتنص المادة 531 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على: تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

انقطاع مسيرة التنمية.. العدو الأول لمصر

الأكثر قراءة

بالاسم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2022 فى محافظات مصر

رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022 بالاسم فقط أو رقم الجلوس

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2022

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الفراعنة من أوكرانيا.. ظهرت الحقيقة

ماجد حبته

اجتماعات البنك الإسلامى

علي سعدة

الدين المعاملة

السمّاح عبد الله

دفاعًا عن أم كلثوم

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

لأول مرة.. عمدة مدينة بيت لحم: الاحتلال فصل المدينة التاريخية عن القدس

وقفة تضامنية مع أطفال فلسطين ضحايا الاحتلال فى مالى

إصابة صيادين برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة