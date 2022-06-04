الدستورية تحكم فى دعوى بطلان تقادم دعوى شيك بدون رصيد بمضى سنة لجلسة 6 أغسطس

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 لجلسة 6 أغسطس للحكم، فيما تتضمنه من تقادم دعاوى إصدار شيك بدون رصيد بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 99 لسنة 34 دستورية جديدة الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (531) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وتنص المادة 531 من القانون رقم 17 لسنة 1999 على: تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.