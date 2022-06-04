السبت 04 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ورشة حكي «نظافة ملابسك».. أنشطة فنية متنوعة للأطفال بثقافة الفيوم

ورش فنية متنوعة للأطفال
ورش فنية متنوعة للأطفال بثقافة الفيوم
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والفنان جلال عثمان وبرعاية برعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عددا من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ورشة حكي بعنوان “أهمية نظافة ملابسك” نفذها أحمد حلمي.

كما استقبلت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة حضانة “نونو كيدز”، بدأت بعمل مسابقات خاصة لرياض الأطفال نفذتها انتصار فتحى، وعلي جانب آخر تم عرض لوحات ورقية لبعض الرسومات المختلفة لاختبار ذكاء الأطفال، نفذتها عبير ناجى، وهند عبد التواب، إلى جانب ورشة حكى بعنوان "البحث عن نعمان" تأليف عبد البديع قمحاوى، بالإضافة إلى قصة “الكتكوت العنيد فى المدرسة” تأليف إلهام سعودى نفذتها هناء حسن، وعرض مسرح بعنوان “الصدق” قام به الأطفال وأيضًا مسرح عرائس بعنوان “حسن والذئب” تمثيل عبير ناجى وهند عبد التواب.

بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالمكتبة ورشة لتعليم الرسم نفذها إسلام سيد، وفي سياق متصل نفذ نادي المرأة بالمكتبة من خلال المدربة فاطمة محمد ورشة أشغال يدوية لتعليم الأطفال طريقة عمل وردة من المناديل الورقية بطريقة سهلة وبسيطة، بجانب ورشة من الخرز لعمل مقلمة نفذتها آسيا رجب.

فيما نفذت مكتبة الشباب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية بعنوان “ارسم حلمك”، نفذها محمد محمود، وإلهام كمال، بدأت الورشة بتعريف الحلم والفرق بين أحلام اليقظة وأحلام النوم وأهمية الحلم والطموح، لكل إنسان ثم رسم كل مشارك حلمه، وتم تجميع الأوراق ومناقشة حلم كل مشارك، بينما نفذ نادي الطفل ببيت ثقافة أطسا ورشة حكى بعنوان “كوخ صغير وشجرة كبيرة” تأليف عزت إبراهيم، ورسوم عصام طه، نفذتها نجاة شعبان.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة هشام عطوة الفنان جلال عثمان مكتبة الطفل

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