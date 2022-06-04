السبت 04 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
ads

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الكرنك نتجت عنه إصابة 5 أشخاص.

وتبين إصابة كل من: محمود محمد هاشم، ٤٤ عامًا، بكدمات بالضلوع، إيمان دمرداش محمد، ٣٨ عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عمر محمود محمد هاشم، ١٤ عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتيه سارة، ٥ أعوام، بسحجات وكدمات، وآية ١٠ أعوام، باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

حادث انقلاب سيارة الصحراوي الغربي قرية الكرنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحالف «شلة» التوريث والدعاة الجدد ضد أسامة أنور عكاشة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القاهرة

لينك بوابة التعليم الأساسي 2022 لنتيجة الشهادة الإعدادية

رابط بوابة التعليم الأساسي 2022 للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسى 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أين وماذا حدث لحركية المعرفة فى الواقع العربى؟

سارة شريف

رمز أم سيادة؟

ماجد حبته

مصطفى كمال طلبة

سمر عادل

استخدام الحبوب لامتلاك القوة

محمد عبد العزيز

بعيدًا عن الشأن الكُروى

بسنت حسن

البابلز

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى وقضايا المرأة المصرية

مؤمن المحمدي

6/صفر ولا 6/1؟

صور

مجدى يعقوب يحضر نصف نهائى بطولة الاسكواش بالجونة

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

محطة تل أبيب

المزيد

هل تنجح الوساطة؟.. علاقة إسرائيل والدول العربية على رأس أولويات بايدن فى الشرق الأوسط

إسرائيل: نفضل المسار الدبلوماسى مع إيران لكن نحتفظ بحق الرد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها