5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الكرنك نتجت عنه إصابة 5 أشخاص.

وتبين إصابة كل من: محمود محمد هاشم، ٤٤ عامًا، بكدمات بالضلوع، إيمان دمرداش محمد، ٣٨ عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، عمر محمود محمد هاشم، ١٤ عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتيه سارة، ٥ أعوام، بسحجات وكدمات، وآية ١٠ أعوام، باشتباه كسر بالذراع اليسرى.

دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.