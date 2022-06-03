طريقة تقديم الصف الأول الإبتدائى 2022 للمدارس الحكومية

أقرت وزارة التربية والتعليم فتح باب تقديم الصف الأول الإبتدائي 2022 بالمدارس الحكومية بداية من الأربعاء 1 يونيو وعلى مدار شهر لينتهي تقديم الصف الأول الإبتدائي 2022 في 30 يونيو للعام الدراسي المقبل.

شروط تقديم الصف الأول الإبتدائي 2022 على بوابة مركز المعلومات



ألا يقل سن الطفل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

أما بالنسبة للتقدم رياض الأطفال فلا يقل عن أربع سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديرية بكل محافظة.

يتم التنسيق وفق الكثافة.

رابط تقديم الصف الأول الإبتدائي 2022



يدخل ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات من هنــــــــا

يطلب الموقع إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

ثم ادخال كلمة المرور التي قام ولى الأمر بكتابتها عند إنشاء الحساب الخاص به

ويدخل المستندات التالية لاكتمال طلب التقديم

أصل شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر).

بطاقة الرقم القومي لولى الأمر.

ملف كامل الدمغات.

10 صور شخصية حديثة للطفل.

إثبات محل السكن.

حساب ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات



قبل بدء تقديم الصف الأول الإبتدائي 2022 /2023 أو رياض الأطفال يجب على ولي الأمر إنشاء حساب ولي الأمر على بوابة مركز المعلومات

أولا: يدخل ولي الأمر على الرابط parentreg.emis.gov.eg

ثانيا: يدخل ولي الامر البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومى وبيانات التواصل من واقع محل السكن الحالى

البيانات الأساسية من واقع بطاقة الرقم القومي

الإسم الأول

إسم الوالد

اســم الجد

اللقب / العائلة

الرقم القومي

تاريخ الميـلاد

محافظة الميلاد

النوع

بيانات التواصل مع ولى الامر

رقم الموبيل

التليفون

البريد الالكترونى

محافظة العنوان

الوظيفة

العنوان بالتفصيل

ادخل كلمة المرور ويجب مراعاة أن لا تقل كامة المرور عن 8 حروف وأن تحتوي على حروف وأرقام وأن يكون أحد الأحرف كبير Capital.