يبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022، حتى يتثنى لهم التقديم مبكرًا لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، حيث ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 عبر محرك البحث العالمي "جوجل".

موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.

ويستعد قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، للإعلان عن فتح باب القبول إلكترونيًَا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة).

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية أن يبدأ التقديم بمرحلة رياض الأطفال عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 (من هنا)، في الأول من يونيو الجاري، وقد تم وضع الضوابط للتقديم هذا العام، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022 عبر بوابة الأزهر

الدخول على بوابة الأزهر الشريف من هنا اختيار " أولياء الأمور"، ومنها التقديم الالكتروني رياض أطفال. تسجيل جميع البيانات المطلوبة. الضغط على حفظ.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض أطفال أزهري 2022

أصل شهادة ميلاد المتقدم، بالإضافة إلى أربع صور منها.

3 صور من بطاقة ولي الأمر، ورقم التليفون الخاص به.

6 صور شخصية للطالب.

طوابع بريد " 75 جنيها"، بالإضافة إلى 2 جنيه دمغة.

5 أظرف بريد.

ملف أزهر.

التسجيل الإلكتروني.

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

ويتاح التقديم لطلبة الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي الجديد للعام 2022- 2023 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

جدير بالذكر، أن ضوابط العام الماضى كانت الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن (6 أشهر) كحد أدنى لسن القبول.