الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

حادث
حادث
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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين سيارتين على طريق" مصر - الإسكندرية" الصحراوي بمدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بالكليو 68 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق المركز.

وتبين  من الفحص إصابة 7 أشخاص جراء الحادث باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البحيرة حادث سيارتين 7 أشخاص طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي

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