أوائل الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة القاهرة ورابط النتيجة

في الساعات القليلة الماضية ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة القاهرة، وكثُر البحث عن أوائل الشهادة الإعدادية بعد أن اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة الإعدادية، مهنئا الأوائل على المحافظة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022:

وجاء إعلان النتيجة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وجاءت النتيجة بنسبة نجاح 83%، واحتلت شبرا المركز الأول على مستوى المحافظة في عدد الأوائل والناجحين، فقد حصلت إدارة شبرا التعليمية على المركز الأول بنسبة نجاح 96.8%، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت 96.4%،وجاءت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح وصلت إلى 95.7%.

أوائل الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2022

وتكريمًا للأوائل على مستوى محافظة القاهرة في الشهادة الاعدادية 2022 ، فنشرت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بطاقات الأوائل تتضمن كل بطاقة اسم الطالب وصورته وتاريخ ميلاده واسم المدرسة والإدارة التعليمية والترتيب في بطاقة تعريفية يمكنهم التباهي بها في وقت لاحق، على النحو التالي:

سلمى عماد أحمد أحمد عبدالفتاح، الأول، مدرسة البيان العربي إدارة السلام. آلاء علي عبدالله علي، الأول مكرر، مدرسة نيوجيرسي لغات إدارة السلام. نورهان عاطف خميس عبدالمولى صالح، الأول مكرر، مدرسة الهلال الخاصة إدارة المرج. فرح محمد أحمد محمد، الأول مكرر، مدرسة سمارت إدارة السلام. فيروز عمرو حسن محمد محمود، الأول مكرر، مدرسة سكول النزهة إدارة المرج. روان مدحت فريد عوض، الأول مكرر، مدرسة المروج إدارة المرج. عمر هشام متولي محمد أبوالمعاطي، الأول مكرر، مدرسة جابر الأنصاري إدارة السلام. رضوى محمود نظمي محمود، الأول مكرر، مدرسة اللواء الإسلامي إدارة المرج. فرج المعتصم بالله فرج أحمد أبوغالية، الأول مكرر، مدرسة حورس الخاصة لغات إدارة شرق مدينة نصر. حنين محمد عبدالعزيز عبدالفتاح، الأول مكرر، مدرسة النخبة الإسلامية إدارة المرج. عمرو عاصم عبدالحليم محمد، الأول مكرر، مدرسة مودرن سكول النزهة إدارة المرج. لمى أحمد عبدالحكيم، الأول مكرر، مدرسة العلا الحديثة الخاصة لغات إدارة شرق مدينة نصر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة:

ولباقي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باتباع الخطوات التالية :

أولًا: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في القاهرة عبر هذا الرابــــــــــط. .

ثانيًا :كتابة رقم الجلوس.

ثالثًا: الضغط على زر «بحث».

رابعًا: تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية.