الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل مُحاكمة «مستريحة الشرقية» بتهمة النصب لـ«9 يونيو»

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنح قسم ثانِ الزقازيق، برئاسة المستشار محمد هاشم، رئيس محكمة جنح قسم ثانِ الزقازيق، تأجيل محاكمة  المُتهمة بالنصب على عدد من المواطنين، وذلك لجلسة 9 يونيو الجاري؛ لاستكمال المرافعة؛ لاتهامها بالنصب في إحدى القضايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على مستريحة جديدة بمدينة الزقازيق، مدرسة رياض أطفال، وشهرتها «بوسي» على خلفية البلاغات المحررة ضدها من قبل عدد من الأهالي يتهمونها بالنصب والاستيلاء على أموالهم ملايين الجنيهات بزعم تشغيلها في الأجهزة الكهربائية ومفروشات العرايس.

وكان عدد من المواطنين بمدينة الزقازيق، قد حرروا عدة محاضر بقسم شرطة ثانِ الزقازيق وقسم الأموال العامة، ضد مدرسة رياض أطفال، وشهرتها “بوسي”، لقيامها بالنصب عليهم في مبالغ مالية، بزعم تشغيلها في الأجهزة الكهربائية والمفروشات، وبعد فترة امتنعت عن دفع ورد المبالغ المالية لأصحابها، وامتنعت عن الذهاب لمدرستها بسبب تردد الأهالي على المدرسة ومطالبتها برد أموالهم، فيما يتم فحصها داخل مديرية أمن الشرقية، بعد القبض عليها.

وقال عدد من الضحايا إن المتهمة امتنعت منذ 6 أشهر عن دفع القيمة الشهرية المتفق عليها من أرباح تشغيل الأموال وتماطلت في السداد، وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها بمديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الشرقية.

يذكر أن مديرية أمن الشرقية تلقت عدة بلاغات من الضحايا حملت أرقام 5759 لسنة 2022 جنح ثانى قسم ثان الزقازيق، و5866 لسنة 2022 جنح ثان الزقازيق، و3114 جنح ثان الزقازيق لسنة 2022.

الزقازيق محكمة مستريحة جديدة الشرقية النصب

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