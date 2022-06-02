الخميس 02 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على «صحراوي المنيا»

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً  يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية طحا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى إلى وجود مصابين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتيسير حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

حادث انقلاب سيارة الطريق الصحراوي

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