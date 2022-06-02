قتلاه في مقهى.. تأييد الإعدام لقاتلي مواطن بسبب خصومة ثأرية مع أخواله

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من قاتلي مواطن على إثر خصومة ثأرية بينهم وأخوال المجني عليه على حكم إعدامهما وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات والتي قضت بإعدام المتهمين الأول والثاني والسجن المشدد 10 سنوات للثالث، وبراءة رابع، وبإلزام المتهمين الثاني والثالث بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

صدر الحكم برئاسة المستشار د.علي فرجاني، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي، ونادر خلف وتامر شومان، وأمانة سر يوسف عبد الفتاح.

و كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه على إثر خصومة ثأرية بين الأخوال الثلاثة للمجني عليه المتوفى «س.ح» وبين عائلة أخرى التي ينتمي إليها المتهمون، واتفق المتهمون فيما بينهم على الثأر من أخوال المجنى عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وانطلقوا صوب منزل خال المجني عليه وأمطروه بطلقات نارية وتعدوا على أقارب له بالضرب وامتدت تلك المناوشات والمطاردات، إلى أن وصلت إلى مقهى كائن بالمنطقة وعندما علم المجني عليه بواقعة التعدي تلك توجه للاطمئنان عليهم بالمقهى وتناهى إلى علم المتهمين مكان تواجده فتوجهوا إلى المقهى عاقدين العزم على قتله.

وأضافت التحقيقات دخول المتهمين الثلاثة إلى المقهى وكان حاملا الأول بندقية آلية سريعة الطلقات والثاني حاملا عصا حديدية وعندما أبصروا المجني عليه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من بندقيته الآلية ، فأسقطه أرضا وحينئذ أسرع المتهم الثاني نحوه مسددًا له عدة ضربات بعصا حديدية بينما كان المتهم الثالث واقفا على مسرح الجريمة ممسكًا بفأس للشد من أزرهما فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته ثم لاذوا بالفرار.