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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 2-6-2022 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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نرصد لكم خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الذي يوافق 2-6-2022، بالمزارع، حيث سادت حالة من الاستقرار السعري، وذلك مقارنة بالشهور الماضية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الفراخ البيضاء سعر تراوح ما بين 32.00 جنيهًا للكيلو وحتى 33.00 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر الفراخ الساسو ما بين 34.00 جنيهًا للكيلو، و حتي 35.00 جنيهًا  للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم


ترصد الدستور أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، حيث سجل سعر الفراخ البلدي ما بين 35.00 جنيهًا للكيلو و حتي 36.00 جنيهًا للكليو.
سجل سعر الفراخ الأمهات أبيض حوالي 27.00 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة بيض أحمر ما بين 51.00 جنيهًا و52.50 جنيه.
سجل سعر كرتونة بيض أبيض ما بين 47.00 جنيهًا و48.50 جنيه.
سجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 47.00 جنيهًا و48.00 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم ما بين 06.50 جنيه 07.50 جنيه.
سجل سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم ما بين  14.00 جنيهًا و15.00 جنيهًا.
سجل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم ما بين 15.00 جنيهًا و15.50 جنيه.
سجل سعر  لحم بط فرنساوي ما بين 24.00 جنيهًا و24.50 جنيه.
سجل سعر  لحم بط مسكوفي ما بين 47.00 جنيهًا و47.25 جنيه.
سجل سعر لحم بط مولارد ما بين 31.00 جنيهًا و32.50 جنيه مصري.

أسعار الكتكوت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم حوالي 9 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم حوالي 3 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم حوالي 3 جنيهات.
سجل سعر كتكوت فيومى حوالي 5 جنيهات.
سجل سعر كتكوت فيومى «على وشه» حوالي 5.5 جنيه.

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" عمر يوم واحد ما بين 2.25 إلى 2.50 جنيه.
سجل سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" عمر يوم واحد ما بين 2.75 جنيه إلى 3 جنيهات.
سجل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" عمر 14 يوما ماوبين 5.50 إلى 6 جنيهات.

تراجع ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 1-6-2022

تواصل الانخفاض.. رئيس شعبة الدواجن يكشف أسعار اليوم

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم ما بين 16.50 إلى17 جنيهًا.
سجل سعر كتكوت رومي بوم عمر شهر ما بين 16.00 إلى 16.50 جنيه.
سجل سعر كتكوت رومي برونزيعمر يوم ما بين 16.50 إلى 17 جنيهًا.
سجل سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر45 يوم  ما بين 44.00 إلى 44.50 جنيه.

الدواجن أسعار بورصة الدواجن اسعار بورصة الدواجن اليوم أسعار أسعار الدواجن اليوم أسعار البيض اليوم اسعار البط اليوم أسعار الكتكوت اليوم اسعار السمان اليوم أسعار الرومي اليوم بورصة الدواجن الرئيسية

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