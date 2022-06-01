تراجع ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 1-6-2022

شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم في البورصة، وشهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير من عدة أشهر وسط ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية بعد قرارات البنك المركزي بتقليل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لاستيعاب التضخم.

وشهدت أسعار السلع الغذائية في العالم أجمع ارتفاعات كبيرة في الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن.

وتعرض الدستور في تقرير يومي جميع أسعار الدواجن في الأسواق وفقاً لأسعار بورصة الدواجن ومتغيرات الاقتصاد المحلي.



أسعار الدواجن اليوم

تختلف أسعار الدواجن في مصر من بورصه لأخرى ولكن باختلافات بسيطة وحل متوسط سعر الدواجن اليوم



سعر لحم الفراخ البيضاء يتراوح بين 32.00 جنيهًا للكيلو وحتى 33.00 جنيهًا للكيلو.

وسعر لحم الفراخ الساسو من 34.00 جنيهًا للكيلو، و 35.00 جنيهًا للكيلو.

وسعر لحم الفراخ البلدي يتراوح بين 35.00 جنيهًا للكيلو و 36.00 جنيهًا لحم أمهات أبيض كيلو 27.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض



وشهد سعر كرتونة البيض تراجع جديد مع تراجع أسعار الدواجن، بعد أن وصل سعر الكرتونة في بعض الفترات إلى ٦٠ جنيهًا؛ إلا أنها عاودت التراجع مرة ثانية وسجلت خلال تعاملات اليوم ٥٢:٥٠ جنيه.

وجاء سعر كرتونة البيض كالتالي:

سعر كرتونة بيض أحمر يتراوح بين: 51.00 جنيهًا و52.50 جنيه.

سعر كرتونة بيض أبيض تراوح بين 47.00 جنيهًا و48.50 جنيه.

أما سعر كرتونة البيض البلدي فتراوحت بين 47.00 جنيهًا و48.00 جنيهًا.



أسعار البط

وشهدت أسعار البط أيضًا تراجع واضح فتراوح سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

أما سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم فيتراوح بين 14.00 جنيهًا و15.00 جنيهًا.

وسعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين و15.00 جنيهًا و15.50 جنيه.

وسعر لحم بط فرنساوي تراوح بين 24.00 جنيهًا و24.50 جنيه.

أما سعر لحم بط مسكوفي فتراوح بين 47.00 جنيهًا و47.25 جنيه.

وسعر لحم بط مولارد تراوح بين 31.00 جنيهًا و32.50 جنيه مصري.

وشهد سوق الدواجن ركود نسبي مع ارتفاع أسعار البيع خلال الشهور الماضية، ولكن عاد السوق لجزء من نشاطه وسط تراجع أسعار الدواجن الكبير في البورصات المصرية.