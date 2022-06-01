الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 1-6-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
ads

شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم في البورصة، وشهدت أسعار الدواجن ارتفاع كبير من عدة أشهر وسط ارتفاع أسعار الكثير من السلع الغذائية بعد قرارات البنك المركزي بتقليل قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لاستيعاب التضخم.

وشهدت أسعار السلع الغذائية  في العالم أجمع ارتفاعات كبيرة في الأسعار منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن.

وتعرض الدستور في تقرير يومي جميع أسعار الدواجن في الأسواق وفقاً لأسعار بورصة الدواجن ومتغيرات الاقتصاد المحلي.


أسعار الدواجن اليوم

 

txt

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق أسوان

txt

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء عند التاجر.. «البلطى بكام النهارده؟»

تختلف أسعار الدواجن في مصر من بورصه لأخرى ولكن باختلافات بسيطة وحل متوسط سعر الدواجن اليوم


سعر لحم الفراخ البيضاء يتراوح بين  32.00 جنيهًا للكيلو وحتى 33.00 جنيهًا للكيلو.

وسعر لحم الفراخ الساسو من  34.00 جنيهًا للكيلو، و 35.00 جنيهًا  للكيلو.

وسعر لحم الفراخ البلدي يتراوح بين  35.00 جنيهًا للكيلو و 36.00 جنيهًا لحم أمهات أبيض كيلو 27.00 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

txt

أخبار فاتتك| انخفاض أسعار الذهب والأسمنت واحتفالية فنية في ممشى أهل مصر

txt

استقرار سعر القمح الروسى بروتين 12.5% ليسجل 8400 جنيه للطن


وشهد سعر كرتونة البيض تراجع  جديد مع تراجع أسعار الدواجن، بعد أن وصل سعر الكرتونة في بعض الفترات إلى ٦٠ جنيهًا؛ إلا أنها عاودت التراجع مرة ثانية وسجلت خلال تعاملات اليوم ٥٢:٥٠ جنيه.
وجاء سعر كرتونة البيض كالتالي:

سعر كرتونة بيض أحمر يتراوح بين: 51.00 جنيهًا و52.50 جنيه.

سعر كرتونة بيض أبيض تراوح بين 47.00 جنيهًا و48.50 جنيه.

أما سعر كرتونة  البيض البلدي فتراوحت بين  47.00 جنيهًا و48.00 جنيهًا.


أسعار البط

وشهدت أسعار البط أيضًا تراجع واضح فتراوح  سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم بين  06.50 جنيه 07.50 جنيه.

أما سعر كتكوت بط مسكوفي عمر  يوم فيتراوح بين  14.00 جنيهًا و15.00 جنيهًا.

وسعر كتكوت بط مولارد عمر يوم بين  و15.00 جنيهًا و15.50 جنيه.

وسعر  لحم بط فرنساوي تراوح بين  24.00 جنيهًا و24.50 جنيه.

أما سعر  لحم بط مسكوفي فتراوح بين  47.00 جنيهًا و47.25 جنيه.

وسعر  لحم بط مولارد تراوح بين  31.00 جنيهًا و32.50 جنيه مصري.

وشهد سوق الدواجن ركود نسبي مع ارتفاع أسعار البيع خلال الشهور الماضية، ولكن عاد السوق لجزء من نشاطه وسط تراجع أسعار الدواجن الكبير في البورصات المصرية.

اسعار الدواجن بورصة الدواجن سعر كرتونة البيض أسعار الدواجن اليوم اسعار البط

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

لتحفيز التجارة البينية.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة

عام بعد "حارس الأسوار".. إلى أين وصلت حماس في ترميم قدراتها العسكرية؟