الخميس 02 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة فى ختام مؤتمر مصر تستطيع: «ربنا هيعدى بينا»

نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
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تحدثت السفيرة نبية مكرم، وزيرة الهجرة، عن الظروف التى مرت بها مع فريق العمل بالوزارة للتحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذى تضمن تقديرات مفاجئة وإجراء تعديلات. 

وذكرت نبيلة مكرم،  في الكلمة الختامية للمؤتمر في يومه الثاني، أن كل شخص من فريق وزارة الهجرة مر بظروف أسرية قبل المؤتمر، لكن في النهاية الله قادر على كل شىء ومرّ بنا وانعقد المؤتمر.

وبعد اختتام وزيرة الهجرة كلمتها تفاعل الحضور بالتصفيق الحار واستقبلت الوزيرة تصفيق الحضور بالمؤتمر بالدموع.

وتحدثت وزيرة الهجرة في كلمتها عن أنه "زمان كان المصريون في الخارج من الخبراء والعلماء عندنا يريدون مشاركة خبرتهم مع الدولة المصرية وكانوا لا يعرفون أين الطريق، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الوزارة مما أعطى القناة الشرعية للخبراء والأساتذة في الخارج للتواصل مع الدولة".

وأضافت نبيلة مكرم: "كان زمان العالم والخبير في الخارج اللي عايز يوصل للوزير، فكان هناك شخص يقول له هوصلك بالمسئول وكانت هذه الشخصية لها اجندة خاصة وعندما يكتشف العالم ان هذا الشخص له اهداف شخصية، يعود الخبير للخارج، والان في مصر تستطيع أصبح الخبراء يشاركون ويتواصلون مع المسئولين الحكوميين".

 

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