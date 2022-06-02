بتهمة التنمر.. القبض على مدير بإدارة روض الفرج التعليمية

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط مدير بالإدارة التعليمية بروض الفرج بعد تنمره على أحد العاملين بالإدارة بعد احتجازه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية إثر مروره بأزمة نفسية.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغًا من أحد العاملين بالإدارة التعليمية بروض الفرج، يًفيد باحتجازه من قبل مُديره والتنمر عليه داخل مبنى الإدارة و بدورها إصدرت تعليمات للأمن الإداري بمنعه من الخروج.

واتهم المبلغ “سيد ع”، مديره “أشرف أ”، باحتجازه دون وجه حق والتنمر عليه، مما دفعه لاستدعاء شرطة النجدة، التي حضرت واصطحبته إلى قسم الشرطة.

وأضاف المبلغ في محضر الشرطة، أنه كان عائدا اليوم من إجازة مرضية طويلة، لكنه فوجئ بقرار نقله من موقعه دون مبرر، واحتجازه بأحد المباني والتحفظ على بطاقة الرقم القومي الخاص به .

وحرر المحضر رقم 1614 جنج قسم روض الفرج لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.