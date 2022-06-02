رفع آثار حادث تصادم سيارتين بالصف

رفعت أوناش الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم ، حطام حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف.

يذكر انه قد ارتفعت عدد الوفيات لـ4 أشخاص، بينما أصيب 9 آخرون في حادث تصادم ميكروباص وميني باص أعلى طريق المنشي بمنطقة الصف، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مشرحة المستشفى العام جثامين كلا من "نعمة احمد قنديل"، 28 سنة، "محمود محمد عبد العظيم رمضان"، "مها بدوي مسعود" 18 سنة، "دينا توبة رمضان"، 17 سنة، فيما تم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى منطقة الصف بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.