السجن 3 سنوات للمتهمين بالاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه من مواطنين بطنطا

قضت محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية، بمعاقبة 3 متهمين بينهم سيدتين بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاستيلاء على مليون و300 ألف جنيه من مواطنين بطنطا بزعم توظيف الأموال في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية القبض على سيدة وزوجها ووالدتها، وذلك لاتهامهم بالنصب على أكثر من 5 مواطنين بقرية صناديد مركز طنطا، وجمع مليون و300 ألف جنيه منهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل فوائد تصل لـ30%.

يذكر أن الضحايا قد تقدموا ببلاغات ضد المتهمين بعدما تحصلوا على أموالهم والنصب عليهم وحصول الضحايا على إيصالات أمانة من المتهمين، وعقب تقنيين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة وتم إحالتهم محبوسين للمحاكمة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.