الأربعاء 01 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق مزارع للمفتى لاتهامه بذبح حماته فى الزقازيق

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق مزارع إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، على خلفية اتهامه بذبح حماته داخل قسم الأنف والأذن بمستشفى الزقازيق الجامعي .

كان قد  تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شخص بقتل ربة منزل 60 عامًا  مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا داخل المستشفى .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وكشفت التحريات الأولية عن أن مرتكب الواقعة زوج نجلتها، مزارع، ويبلغ من العمر  31 عامًا من  قرية الأزهار منشأة أبوعمر بسبب خلافات بينه وبين زوجته "إ ت" 33 عامًا، منذ فترة لتعديه عليها بالضرب المبرح وفى المرة الأخيرة تسبب فى إصابتها بجروح خطيرة بالأذن، غادرت على إثرها منزل الزوجية، واصطحبتها والدتها لمستشفى الزقازيق الجامعي لعلاجها بقسم الأنف والأذن داخل المستشفى لإجراء عملية جراحية بالأنف.

وأوضحت التحريات أنه وأثناء ذلك قرر زوجها زيارتها، في محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبًا وأخرج سكينًا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثاتهم، إلا أن القاتل تمكن من الفرار.

محكمة جنايات الزقازيق إحالة مزارع ذبح حماته

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