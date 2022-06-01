أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-6-2022

وسط تراجع ملحوظ لأسعار أغلب السلع، شهدت أسعار مواد البناء تراجعًا جديدًا، اليوم الأربعاء 1-6-2022، حيث تراجع سعر الحديد والأسمنت.

وشهد سوق البناء والتشييد ركود من المواطنين مع ارتفاع أسعار مواد البناء وسط أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا التي أثرت على العالم أجمع.

وتسبب الركود الذي عانى منه التشييد والبناء، وتراجع معدلات شراء مواد البناء إلى إجبار المصانع المصنعة للحديد والأسمنت على خفض أسعارها للمساهمة في تحريك الأسواق وزيادة عملية البيع والشراء.

سعر الحديد اليوم

• سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيهًا للطن.

• وبلغ سجل سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.

• أما حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000 جنيه للطن، وحديد العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

• وسعر الحديد ستيل 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيهًا، وعطية سعر 18070 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية، بين 17200 و17500 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت

وشهدت أسعار الأسمنت أيضًا تراجعًا ملحوظًا ، فسجل أسمنت المسلح 1170 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 1150 جنيهًا للطن، أما أسمنت قنا فسجل 1150 جنيهًا في الطن، وأسمنت العسكري سجل 1145 جنيهًا.

أما أسمنت السويدي فسجل 1190 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1175 جنيهًا في الطن، و سجل أسمنت وادي النيل 1165 جنيهًا في الطن، وأسمنت حلوان 1220 جنيهًا في الطن.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط 1200 جنيه، بينما تراوح سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 1400 و1410 جنيهات.

وشهد سوق البناء والتشييد ركودًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت عمليات بناء وتشييد العديد من المشاريع القومية الكبرى التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد وجلب استثمارات جديدة في مجال العقارات.