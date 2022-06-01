الأربعاء 01 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-6-2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
ads

وسط تراجع ملحوظ لأسعار أغلب السلع، شهدت أسعار مواد البناء تراجعًا جديدًا، اليوم الأربعاء 1-6-2022، حيث تراجع  سعر الحديد والأسمنت.

وشهد سوق البناء والتشييد ركود من المواطنين مع ارتفاع أسعار مواد البناء وسط أزمة اقتصادية عالمية يعاني منها العالم أجمع؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا التي أثرت على العالم أجمع.

وتسبب الركود الذي عانى منه التشييد والبناء، وتراجع معدلات شراء مواد البناء إلى إجبار المصانع المصنعة للحديد والأسمنت على خفض أسعارها  للمساهمة في تحريك الأسواق وزيادة عملية البيع والشراء.

سعر الحديد اليوم

txt

وزير البترول يكشف لـ«النواب» محاور مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغاز

txt

«تشييد وبناء شباب الأعمال»: نحتاج محفزات حقيقية لجذب المستثمرين

• سجل متوسط سعر الحديد في شركة عز 18170 جنيهًا للطن، بينما سجل سعر حديد بشاي 18070 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيهًا للطن.
• وبلغ  سجل سعر حديد المصريين 18070 جنيهًا للطن.
•  أما حديد الكومي 18000 جنيه للطن، وحديد الجيوشي 18000 جنيه للطن، وحديد العشري 18000 جنيه للطن، والمعادي 18000 جنيه.

• وسعر الحديد ستيل 18000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 18170 جنيهًا، والمراكبي 17850 جنيهًا، وعطية سعر 18070 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع الاستثمارية، بين 17200 و17500 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت

أبوبكر الديب: 10 عوامل جعلت العاصمة الإدارية قبلة لاستثمارات العالم

السيسي يوقع قانون بمنح التزام بناء وتشغيل محطة حاويات بميناء دمياط

وشهدت أسعار الأسمنت أيضًا تراجعًا ملحوظًا ، فسجل أسمنت المسلح 1170 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 1150 جنيهًا للطن، أما  أسمنت قنا فسجل  1150 جنيهًا في الطن، وأسمنت العسكري سجل 1145 جنيهًا.

أما  أسمنت السويدي فسجل  1190 حنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1175 جنيهًا في الطن، و سجل أسمنت وادي النيل 1165 جنيهًا في الطن، وأسمنت حلوان 1220 جنيهًا في الطن.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط 1200 جنيه، بينما تراوح سعر طن الأسمنت المقاوم ما بين 1400 و1410 جنيهات.

وشهد سوق البناء والتشييد ركودًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت عمليات بناء وتشييد العديد من المشاريع القومية الكبرى التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد وجلب استثمارات جديدة في مجال العقارات.

مواد البناء أسعار مواد البناء سعر الحديد اليوم سعر الأسمنت الأربعاء 1-6-2022 سعر الحديد والاسمنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحداث عادية ولجان إلكترونية!

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 برقم الجلوس فقط

البوابة الإلكترونية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2022

ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022 كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس عباس.. الخطر قادم والحرية حق.. والوصاية حماية شرعية

كريم فرغلى

الفضائح على الطريقة الحديثة

إبراهيم داود

ما حدث فى السبت والإثنين

ماجد حبته

زيارة الرئيس البولندى

د. القس صفوت البياضى

هل تعرفون مصرنا يا من لا تعرفونها؟

جلال حمام

نصيحة فريدمان وتحذير كيسنجر

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

قبلة الحياة من الرئيس لسنابل الخير فى توشكى

حسين دعسة

الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.. طموح الإمارات والأردن ومصر بلا حدود

صور

الوداد «يقتنص» دورى الأبطال من الأهلى

بيراميدز يهز شباك المصرى بثلاثية

مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 7 فسطينيين من رام الله بينهم 4 أطفال

لتحفيز التجارة البينية.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة