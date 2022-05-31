الثلاثاء 31 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انهيار بلكونة شقة سكنية وتهشم سيارة فى المحلة

انهيار بلكونة شقة
انهيار بلكونة شقة سكنية
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شهدت منطقة السبع بنات التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، انهيار بلكونة شقة سكنية بالطابق الرابع، ما أسفر عن تهشم سيارة كائنة أسفل المنزل، دون وقوع إصابات.
تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانهيار بلكونة شقة سكنية بمنطقة السبع بنات، دون وقوع إصابات.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة، ولجنة هندسية من حى ثان، إلى محل البلاغ وتبين أن المنزل قديم ومتهالك، ولا يوجد بداخله سكان، ما أدى إلى انهيار البلكونة، وتهشم سيارة تقف أسفل المنزل.
ومن جانبه قرر حى ثان إعداد تقرير هندسي بحالة المنزل، وتم إغلاق الشوارع المؤدية للمنزل المنهار تحسبا لحدوث انهيارات أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، لإخطار النيابة العامة.

المحلة الكبري انهيارات شقة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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